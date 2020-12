Archivierter Artikel vom 15.09.2020, 15:31 Uhr

Am Dienstag, dem 15.09.20, gg. 09:00 Uhr meldet die Tochter ihren 85-jährigen Vater abgängig.

55765 Birkenfeld (ots) – Am Dienstag, dem 15.09.20, gg.09:00 Uhr meldet die Tochter ihren 85-jährigen Vater abgängig. Der Mann sei gestern gegen 22:00 Uhr von Birkenfeld aus losgefahren und wollte nach Hause. Heute konnte weder das Auto noch der Mann zuhause angetroffen werden. Die Tochter konnte ihren Vater auf dessen Handy erreichen. Der Mann wäre total verwirrt gewesen und hätte keinerlei Angaben zu seinem Aufenthaltsort geben können. Die ganze Familie hätte bereits nach dem Vater erfolglos gesucht. Nach einer größeren Suchaktion mit mehreren Polizeifahrzeugen, Hubschrauber und Handyortungssystem, konnte der Mann schließlich um 13:05 Uhr zwischen Birkenfeld und Gollenberg auf einer Wiese leicht verletzt aufgefunden werden. Offensichtlich geriet der Mann mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und kam mit seinem Fahrzeug etwa 50 m neben der Fahrbahn in einer Hecke zum Stillstand. Wann sich der Unfall ereignete konnte bisher nicht geklärt werden.



Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell