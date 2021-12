Vermeintlicher Hundeangriff auf Neunjährigen ist geklärt – Verantwortliche meldet sich bei der Polizei

In unserer Pressemitteilung vom 20.12.21, 9.52 Uhr, hatten wir über einen vermeintlichen Hundeangriff auf einen Neunjährigen im Trierer Stadtteil Olewig berichtet.





Aufgrund des Aufsehens, das der Vorfall und die Berichterstattung in der lokalen Öffentlichkeit verursachten, meldete sich die Führerin des Hundes bei der Polizei.



Sie schilderte den Sachverhalt aus ihrer Wahrnehmung, die sich von der ursprünglichen Meldung deutlich unterschied.



Die Ermittler im Haus des Jugendrechts versuchen nun Licht ins Dunkel zu bringen und den tatsächlichen Geschehensablauf zu ermitteln.



Die Untersuchungen zu diesem Vorfall dauern derzeit noch an.



