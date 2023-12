vermeintliche Giftköder ausgelegt

Symbolbild Foto: dpa

Ob es sich bei den präparierten Wurstwaren um „Giftköder“ handelt, ist noch nicht abschließend geklärt. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei richtet den Appell an Tierhalter und Eltern entsprechend wachsam zu sein und ihre Kinder entsprechend zu sensibilisieren.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei in Morbach per Mail (pimorbach@polizei.rlp.de) oder telefonisch (06533/93740).



