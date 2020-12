Archivierter Artikel vom 01.10.2020, 21:40 Uhr

Am Donnerstag, dem 01.10.2020, ereignete sich gegen 15:50 Uhr auf der B41 zwischen Weierbach und Nahbollenbach ein kurioser Verkehrsunfall.

Ein in Fahrtrichtung Idar-Oberstein fahrender PKW wurde frontal von einem PKW Reifen getroffen, welcher ihm auf der Fahrbahn entgegen rollte. Hierbei entstand ein Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich. Ein vorausfahrender PKW hatte Glück und wurde von dem Reifen verfehlt. Hinweise auf den Verlierer des Reifens liegen derzeit nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein in Verbindung zu setzten.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Tel. 06781-5610

piidar-oberstein.presse@polizei.rlp.de



