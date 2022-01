Verletzter Fahrer nach Verkehrsunfall

Ein Paketzusteller, der auf dem Weg von Heidenburg in Richtung L 150/Schönberg war, kam nach bisherigen Erkenntnissen möglicherweise aufgrund von Ablenkung durch sein Navigationsgerät nach links von der Straße ab und rutschte in einen Entwässerungsgraben. Dort kollidierte er frontal mit einem Betonsockel. Der 27-jährige Fahrer wurde bei dem Aufprall verletzt und zur medizinischen Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Am Fahrzeug entstand Totalschaden in fünfstelliger Höhe.

Zu Verkehrsbehinderungen kam es durch den Unfall nicht.

Im Einsatz war ein Rettungswagen, der Rettungshubschrauber Christoph 10, die Straßenmeisterei Thalfang und die Polizei Morbach.



In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass nicht alleine die Aufnahme und Bedienung von Mobilgeräten wie Smartphones gefährlich und verboten ist, sondern auch die Nutzung von fest verbauten Geräten ordnungswidrig sein kann, sobald diese über eine kurze Blickzuwendung hinausgeht. Hier war es vermutlich nur dem Zufall zu verdanken, dass im Moment des Unfalls kein Gegenverkehr herrschte und so andere Verkehrsteilnehmer nicht involviert waren.



Nach aktuellem Sachstand sind keine Zeugen des Unfalls bekannt. Wer dennoch das Unfallgeschehen beobachtet hat, meldet sich bitte bei der PI Morbach.



