Verkehrszeichen, Leitpfosten und Fahrbahn mit Farbe besprüht

Der dadurch entstandene Sachschaden wird auf ca. 300,-EUR beziffert. Mögliche Hinweise auf die Verursacher der Farbschmiererei werden an die Polizeiinspektion Hermeskeil unter Tel. 06503/9151-0 oder per Mail an pihermeskeil@polizei.rlp.de erbeten.



