Thalfang

Verkehrszeichen beschädigt – Verursacher flüchtig

Am Mittwoch, den 02.02.2022 kam es im Zeitraum 12.00 Uhr – 18.00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in 54424 Thalfang an der Kreuzung Hauptstraße/L150, in Höhe der Thalfanger Sprudelwerke.