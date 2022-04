Konz

Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am Donnerstag, den 07.04.2022 ereignete sich in der Zeit zwischen 05.30 Uhr – 15.30 Uhr, im vorderen Bereich des Möbel Martin-Parkplatzes, Parallel zum Luxemburger Damm, in Konz ein Verkehrsunfall.