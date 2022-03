Verkehrsunfallflucht/Penny Maiwiese

Am 17.03.2022 kam es im Zeitraum zwischen 20:45 Uhr und 21:00 Uhr auf dem Parkplatz vor dem Penny-Einkaufsmarkt in Birkenfeld, Maiwiese 23, zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht.





Hierbei wurde ein silberner BMW, welcher in dem vorgenannten Zeitraum auf dem Parkplatz abgestellt war, durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug, vermutlich beim Rangieren, beschädigt.



Aufgrund von Art und Umfang des Schadens sowie eines Zeugenhinweises besteht die Möglichkeit, dass der Unfall vermutlich durch einen Klein-LkW verursacht worden sein könnte.



Mögliche Zeugen, welche Angaben zum Unfallgeschehen bzw. dem Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Birkenfeld, Tel.: 06782/991-0, in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Birkenfeld

Wasserschiederstraße 33

55765 Birkenfeld

Telefon: 06782/991-0

E-Mail: pibirkenfeld@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell