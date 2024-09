Verkehrsunfallfluchten in Zemmer

Anzeige



Im ersten Fall wurde am 16.09.2024 ein silberner VW Polo auf dem Parkplatz des Netto Marktes in der Zeit zwischen 12:30 Uhr und 13:20 Uhr auf der Beifahrerseite stark beschädigt. Auf Grund des Schadens wird hier ein größeres Fahrzeug als Unfallverursacher vermutet.



Im zweiten Fall wurde in der Zeit vom 14.09.2024, 20.00 Uhr und dem 16.09.2024,08.00 Uhr ein geparkter schwarzer Mercedes A-Klasse in der Kapellenstraße beschädigt. Der Unfallverursacher streift das geschädigte Fahrzeug auf der Beifahrerseite und verursacht einen erheblichen Schaden.



In beiden Fällen entfernte sich der Unfallverursacher unerkannt. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Schweich unter 06502 91570 in Verbindung zu setzten.



