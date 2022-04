Verkehrsunfallflucht, zwei beschädigte PKW, Unfallverursacher flüchtig

B51 Fahrtrichtung Bitburg von der A 64 kommend (ots) – Am Mittwoch, 20.04.22 gegen 20:00 Uhr, kam es im Bereich der B51 in Höhe der Anschlussstelle A 64, in Fahrtrichtung Bitburg zu einer Verkehrsunfallflucht.

Von der A 64 kommend, fuhr ein schwarzer Aston Martin (Kennzeichen unbekannt) auf die B51 auf, ohne auf den bevorrechtigten Verkehr zu achten. Ein von Trier kommender 21 jähriger Fahrer eines braunen Toyota Auris musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, stark abbremsen. Daraufhin fuhr die hinter ihm fahrende 34 jährige Fahrerin eines weißen Opel Zafira auf den vor ihm fahrenden Toyota Auris auf. An beiden Pkw entstand erheblicher Sachschaden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. In dem auffahrenden Opel Zafira befanden sich insgesamt sieben Personen, hierunter fünf Kinder und Jugendliche im Alter zwischen einem und vierzehn Jahren. Es wurde niemand durch den Unfall verletzt. Der schwarze Aston Martin setzte seine Fahrt fort. Zeugen, die Angaben zu dem Aston Martin machen können, der in diesem Zeitraum die BAB 64 oder anschließend die B 51 in Richtung Bitburg befuhr, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Trier, Tel.: 0651 9779 5210, in Verbindung zu setzen.



