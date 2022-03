Verkehrsunfallflucht zw. Olewig und Irsch; Zeugen gesucht

Zeugen hatten den PKW auf einem Fahrradweg rechtsseitig der Fahrbahn mit erheblichen Beschädigungen festgestellt und die Polizei informiert.

An der Unfallörtlichkeit konnte der besagte PKW, sowie der dazugehörige Fahrzeugführer angetroffen werden.

Dieser gab an, dass ihm in einer Rechtskurve, ein PKW auf seiner Richtungsfahrbahn entgegengekommen sei. Um eine Kollision zu vermeiden, habe er nach rechts ausweichen müssen und hierdurch die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der PKW des 55-jährigen Autofahrers aus Trier, kam erst nach einer Kollision mit der Schutzplanke zum Stehen.

Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand. An dem Fahrzeug sowie an der Leitplanke entstand erheblicher Sachschaden.

Zum unfallverursachenden Fahrzeug oder dem Fahrzeugführer liegen bis dato keine Anhaltspunkte vor.



Die Polizeiinspektion Trier bittet weitere Zeugen des Verkehrsunfalls sich für sachdienliche Hinweise, insbesondere hinsichtlich des unbekannten PKW sowie des Fahrzeugführers, telefonisch unter der 0651/ 9779-5210 zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier

Polizeiinspektion Trier

Kürenzer Straße 3

54292 Trier

Telefon: 0651/9779-5210

Email: pitrier.wache@polizei.rlp.de





