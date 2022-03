Verkehrsunfallflucht – Zeugenaufruf

In der Zeit von Freitag, 25.03.22, 18:30 Uhr und Samstag, 26.03.2022, 9 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer das „Willkommensschild“ der Ortsgemeinde Hinzerath.

Das Schild befindet sich am Ortseingang Hinzerath an der L 159 (aus Richtung Kreisverkehr Belginum kommend) und besteht aus einem Edelstahlschild und einer steinernen Miniaturdarstellung des „Stumpfen Turmes“. Anhand der Spurenlage handelt es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um einen Lkw. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf einen niedrigen vierstelligen Betrag.



Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang und/oder zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Morbach, zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Morbach

Hochwaldstraße 33

54497 Morbach

06533-93740

pimorbach.wache@polizei.rlp.de



