Verkehrsunfallflucht – Zeugenaufruf

Der Unfallverursacher befuhr die B50 vom Kreisverkehr kommend in Richtung Wittlich, der zweite Unfallbeteiligte befuhr die B50 in Gegenrichtung. Die Lastkraftwagen kollidierten mit den linken Außenspiegeln. Der Unfallverursacher setzte nach der Kollision seine Fahrt, ohne anzuhalten, fort.

Der Schaden dürfte nach ersten Schätzungen im unteren vierstelligen Bereich liegen.

Zum verursachenden Lkw ist lediglich bekannt, dass es sich um einen grauen Sattelzug mit Kipp-/Muldenaufbau gehandelt hat.



Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung. Wer kann Angaben zum Unfallhergang bzw. zum Unfallverursacher machen?

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell