Archivierter Artikel vom 23.08.2020, 05:10 Uhr

Idar-Oberstein

Verkehrsunfallflucht / Zeugenaufruf

Am 21.08.2020 wurde in der Zeit zwischen 10:15 Uhr und 10:30 Uhr ein auf dem Parkplatz des ALDI in der Vollmersbachstraße ordnungsgemäß geparkter PKW der Marke BMW (schwarz) vermutlich beim Ein- oder Ausparken durch ein anderes Fahrzeug beschädigt.