Verkehrsunfallflucht, Zeugen gesucht.

Der weiße Toyota Yaris der Geschädigten stand in dem genannten Zeitraum in einer am rechten Fahrbahnrand ausgewiesenen Parkfläche. Als die Geschädigte an ihren PKW zurückkehrte, bemerkte sie eine großflächige Beschädigung entlang der vorderen linken Fahrzeugseite. Diese dürfte von einem unbekannten Fahrzeug stammen, das die Heckingstraße in FR B407 befahren hat. Mutmaßlich dürfte es sich um ein dunkles Fahrzeug handeln, das in Folge des Unfall eine Beschädigung an der vorderen rechten Fahrzeugseite aufweist. Personen, die Zeugen des Unfalls wurden oder ein auf die Beschreibung passendes Fahrzeug kennen, werden gebeten, sich mit der Polizei in Saarburg unter Tel.: 06581 9155-0 in Verbindung zu setzen.



