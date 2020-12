Archivierter Artikel vom 29.08.2020, 06:41 Uhr

Am Donnerstag, 27.08.2020, kam es in der Austraße in Idar-Oberstein zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein dort am Straßenrand geparkter weißer SUV wurde durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Am weißen SUV entstand Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter 06781/561-0 erbeten.



