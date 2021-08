Verkehrsunfallflucht vor dem REWE-Center Saarburg

Am Dienstag, den 17.08.2021 zwischen 14:30 Uhr und 15:00 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des REWE-Center Saarburg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem ausparkenden Kraftfahrzeug und einem geparkten PKW.

Beide Fahrzeug befanden sich in der Parkreihe direkt vor dem Eingang des REWE Saarburg.



Hierbei beschädigte der Unfallverursacher das Heck des parkenden PKW und verließ daraufhin unerkannt die Unfallörtlichkeit. Ermittlungen zufolge dürfte es sich hierbei ein weißes Fahrzeug handeln.



Die Polizeiinspektion Saarburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, welche Angaben zum Verursacher machen können, sich mit der Dienststelle unter



Tel. 06581/9155-0



in Verbindung zu setzen.



