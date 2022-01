Verkehrsunfallflucht Trier-Euren

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen weiteren, dort parkenden PKW. Anschließend verließ der Unfallverursacher die Unfallstelle, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern.

Zeugen, die Angaben zum Verkehrsunfall oder dem verursachenden Fahrzeug machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion in Trier in Verbindung zu setzten.



