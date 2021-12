Hermeskeil

Verkehrsunfallflucht, Sachschaden Vorgarten und Einfahrtsbereich

Am Donnerstag, den 30.12.2021, ereignete sich tagsüber in der Saarstraße in Hermeskeil, Höhe der Hausnummer 38a, ein Verkehrsunfall bei dem sich der Verursacher anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hat.