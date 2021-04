Osburg

Verkehrsunfallflucht: Personenkraftwagen beschädigt Verkehrszeichen und flüchtet.

Am Dienstagabend, den 20.04.2021, ereignet sich in der Trierer Straße in Osburg gegen 20:50 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem sich der Verursacher anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hat.