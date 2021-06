Verkehrsunfallflucht, Passantin leichtverletzt

Der unfallbeteiligte PKW-Fahrer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zur o.g. Zeit mähte die 68jährige Geschädigte auf einem Grundstück, unmittelbar an der Dorfstraße gelegen, den Rasen. Hierbei geriet sie offenbar mit einem Schritt rückwärts auf die Fahrbahn der Dorfstraße. Genau in diesem Moment wurde die Frau leicht von einem vorbeifahrenden dunklen SUV gestreift, der seine Fahrt anschließend ohne anzuhalten in Fahrtrichtung B327 fortsetzte. Die Frau verletzte sich lediglich leicht am linken Unterschenkel. Die Verletzungen wurden vor Ort durch das DRK versorgt. Zu dem Fahrzeug sind weitere Angaben nicht bekannt. Möglicherweise wurde das Fahrzeug des flüchtenden PKW-Fahrers nicht beschädigt. Eine Fahndung nach dem PKW in der näheren Umgebung, insbesondere auch in der Ortslage Gutenthal selbst, verlief ergebnislos. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Morbach zu melden.



