Verkehrsunfallflucht Parkplatz Kaufland

Am Freitag, dem 23.07.21, im Zeitraum zwischen 10.10 Uhr und 11.40 Uhr, wurde der PKW der Geschädigten beim Ein- oder Ausparken auf dem Parkplatz des Einkaufzentrum Kaufland, Nähe des dortigen Eingangsbereiches, durch einen anderen PKW beschädigt.



Der Unfallverursacher verließ unerlaubt die Unfallstelle.

Zeugen werden gebeten sich an die zuständige Polizeiinspektion Hermeskeil unter der Tel.-Nr.: 06503/9151-0 oder per Mail unter pihermeskeil@polizei.rlp.de zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Trier



Telefon: 0651-9779-0

www.polizei.rlp.de/pd.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell