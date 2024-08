Verkehrsunfallflucht Parkplatz Globus

Am 15.08.2024 zwischen 16:00 bis 16:30 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Globus Handelhofs in Idar-Oberstein zu einer Verkehrsunfallflucht.

Anzeige

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchierte der bislang unbekannte Täter einen schwarzen Ford Focus und verursachte Schaden. Anschließend entfernte sich der Täter unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, ohne den Verkehrsunfall polizeilich zu melden.

Potentielle Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Idar-Oberstein



Hauptstraße 236

55743 Idar-Oberstein

Telefon: 06781/561-0

E-Mail: PIIdarOberstein.Wache@polizei.rlp.de



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Hauptstraße 236

55743 Idar-Oberstein

Telefon: 06781/561-0

E-Mail: PIIdarOberstein.Wache@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell