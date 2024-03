Verkehrsunfallflucht „Netto“-Kundenparkplatz Birkenfeld

2 in Birkenfeld, zu einer Verkehrsunfallflucht an einem geparkten PKW.

Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern.

Anhand des Spurenbildes kam es vermutlich beim Öffnen einer Fahrzeugtür zu den Beschädigungen an dem geparkten PKW.

Bei dem Tatfahrzeug dürfte es sich um ein rotes Fahrzeug handeln. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Birkenfeld zu melden.



