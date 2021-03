Verkehrsunfallflucht nach Unfall zwischen Motorrad und SUV

Ein Motorradfahrer befuhr hier die Aacher Straße in Richtung „Auf Wolfsgang“. In entgegengesetzter Richtung kam ein kleiner grauer SUV entgegen, welcher bereits über die Mittellinie auf die Gegenspur gefahren sei.

Der Motorradfahrer musste ausweichen, da es sonst zu einem Zusammenstoß gekommen wäre und stürzte dabei in den angrenzenden Grünstreifen. Hierbei entstand Sachschaden am Motorrad.

Der SUV entfernte sich anschließend von der Unfallstelle in Richtung Auffahrt B51.

Wer Angaben zum flüchtenden Fahrzeug oder der fahrenden Person machen kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Trier in Verbindung zu setzen.



