Morbach

Verkehrsunfallflucht nach Unfall mit Personenschaden

Von Polizeidirektion Trier (ots)

Am Dienstag, den 12.03.2024, gegen 14:40 Uhr, ereignete sich in der Einfahrt zum Sirona Sport-Club in Morbach eine Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden.