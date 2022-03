Verkehrsunfallflucht nach Überschlag

Am frühen Samstagmorgen ereignete sich auf der B41 in Idar-Oberstein ein Verkehrsunfall.

Hierbei war lediglich ein Fahrzeug beteiligt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte der graue Mercedes mit überhöhter Geschwindigkeit in Fahrtrichtung Kirn unterwegs gewesen sein, als der Fahrer Ausgangs einer leichten Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verliert und nach rechts von der Fahrbahn abkommt. Neben der Fahrbahn kollidiert der Pkw mit einer Mauer und überschlägt sich anschließend, ehe er auf dem Fahrzeugdach zum Liegen kommt. Der Verursacher kann das Fahrzeug verlassen und flüchtet von der Unfallstelle. Durch Zeugen wird der Unfall hiesiger Polizeidienststelle gemeldet. Der Gesamtschaden dürfte im unteren fünfstelligen Bereich liegen. Der Verkehr konnte während der Unfallaufnahme einspurig weiterfließen.



Die Polizeiinspektion Idar-Oberstein bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Ermittlung der Täter. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 06781-561-0 oder per Mail an piidar-oberstein@polizei.rlp.de entgegengenommen.



