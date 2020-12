Verkehrsunfallflucht nach Spiegelberührung

Am heutigen Mittwoch, 9. Dezember, ereignete sich gegen 17:30 Uhr auf der K 123 zwischen den Ortslagen Bischofsdhron und Wenigerath ein Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr.

Die geschädigte Fahrerin eines blauen PKW Ford Focus befand sich in Fahrtrichtung Wenigerath, als ihr auf einem ansteigenden, geraden Teilstück der K 123 hinter dem Ortsschild Bischofsdhron ein augenscheinlich dunkler Kleinwagen entgegenkam. Da sich dieser mutmaßlich zu weit mittig auf der Fahrbahn befand, kam es zum Zusammenstoß beider Außenspiegel der Fahrzeuge. Zumindest der linke Außenspiegel der Ford-Fahrerin wurde beschädigt. Der dunkle Kleinwagen entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.



Die Polizei erbittet in dem Zusammenhang Hinweise zu dem Unfallverursacher, welcher womöglich ebenfalls einen beschädigten Außenspiegel hat.



