Verkehrsunfallflucht nach Sachschaden sowie Gefährdung einer Fußgängerin

Trier, Wasserweg/ Schöndorfer Straße (ots) – Am 25.06.2021, zwischen 07:45 Uhr und 08:15 Uhr, befuhr ein schwarzer Seat Coupe mit TR-Kennzeichen die Schöndorfer Straße und beabsichtigte im weiteren Verlauf nach links in den Wasserweg abzubiegen.

Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit sowie

der regennassen Fahrbahn geriet dieser hierbei ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der PKW kollidiert hier mit einer Ampelsäule und wurde zurück auf die Fahrbahn geschleudert. Anschließend setzte der Fahrzeugführer seine Fahrt in Richtung Paulinstraße/Herzogenbuscher Straße fort. Das Fahrzeug dürfte Beschädigungen an der rechten Fahrzeugseite aufweisen.

Zum Zeitpunkt des Zusammenpralls stand eine Verkehrsteilnehmerin mit ihrem E-Scooter an besagter Ampelsäule und wartete auf das Grünlicht des Fußgängerüberweges. Die 32-jährige konnte sich durch einen Sprung nach hinten retten und wurde nur deshalb nicht von dem Fahrzeug erfasst.

Zeugen, welche Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeug sowie dessen Fahrzeugführer machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Trier zu melden, Tel. 0651-

9779-5210.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Trier

Ansprechpartner: Martin Schneider



Telefon: 0651 9779-5210

Pitrier.wache@polizei.rlp.de





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell