Verkehrsunfallflucht nach Ausweichmanöver – Zeugen gesucht

Morbach/B 269 (ots). Zu einer gefährlichen Verkehrssituation kam es am heutigen Montag, 5. Juli gegen 09:15 Uhr auf der B 269 in der Gemarkung Morbach-Hoxel.

Der Fahrer eines Sprinters befuhr die Strecke in Richtung Morbach in einer leicht abschüssigen Linkskurve, als ihm auf Höhe des Parkplatzes Hoxel ein PKW in Fahrtrichtung Birkenfeld entgegenkam. Dieser fuhr nach Angaben des Geschädigten deutlich auf der Gegenspur. Um eine Frontalkollision zu verhindern, musste der Sprinterfahrer nach rechts auf den Grünstreifen ausweichen. Dort kollidierte er mit einem Verkehrszeichen. Sowohl dieses als auch das Fahrzeug wurden erheblich beschädigt.

Der PKW-Fahrer setzte seine Fahrt unbehelligt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zu dem PKW ist lediglich bekannt, dass es sich um einen weißen Skoda, vermutlich Typ Octavia gehandelt hat.



Zur Ermittlung des Unfallverursachers sucht die Polizei Morbach nun Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen und dem Fahrzeugführer machen können.



