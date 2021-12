Verkehrsunfallflucht mit verletzter Radfahrerin

Am Dienstag, 07.12.2021, um 18:37 Uhr, ereignete sich in Schweich, in der Straße Im Ermesgraben ein Verkehrsunfall.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr eine Radfahrerin die Straße Im Ermesgraben in Richtung der Straße Bei den Weiden. An der Einmündung zu zuvor genannter Straße, bog ein silberner Pkw mit BKS- Kennzeichen nach rechts auf die Straße im Ermesgraben ab. Die Fahrradfahrerin missachtete die Vorfahrt des von rechts kommendem Pkw. Es kam zu einem Zusammenstoß mit der Fahrerseite des Pkw. Am Fahrrad entstand ein Sachschaden. Die Fahrerin wurde leicht verletzt. Der Pkw fuhr, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, in Richtung Ortsmitte Schweich weiter.

Zeugen, welche Angaben zum Unfallhergang sowie zum flüchtigen Pkw machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Schweich (Tel.: 06502-91570) in Verbindung zu setzen.



