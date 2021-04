Verkehrsunfallflucht mit verletztem Motorradfahrer

Dieser befuhr eine Linkskurve auf der kurvenreichen, schmalen Straße. Nach eigenen Angaben kam ihm im Kurvenverlauf ein vermutlich grüner Geländewagen oder SUV mit TR-Zulassung mittig der Fahrbahn entgegen, so dass er nach rechts auf den Grünstreifen ausweichen musste, um eine Kollision zu verhindern. In der Folge kam er im Straßengraben zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Der entgegenkommende PKW setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Verunfallten zu kümmern. Zu einer Kollision ist es nicht gekommen.

Im Einsatz waren neben dem Rettungshubschrauber mit Notarzt ein Rettungswagen und die Polizei Morbach.

Zeugen, insbesondere der Fahrer eines weißen PKW, der kurz anhielt und sich mit dem Kradfahrer unterhalten hat werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion in Morbach unter 06533/9374-0 zu melden.



