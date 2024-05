Heddert

Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden / Pkw-Führer flüchtet von der Unfallörtlichkeit

Von Polizeidirektion Trier (ots)

Am Mittwoch, den 29.05.2024 kam es gegen 13:20 Uhr in der Hauptstraße in Heddert zu einer Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden.