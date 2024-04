Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden in der Innenstadt

Am Donnerstag den 11.04.2024 kam es gegen 14:15 Uhr in der Innenstadt von Trier zu einer Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden.

Ein E-Scooter-Fahrer befuhr die Fußgängerzone und kollidierte hierbei mit einer entgegenkommenden Fußgängerin. Die Fußgängerin kam infolge dessen zu Fall und wurde verletzt. Im Anschluss verließ der E-Scooter-Fahrer die Unfallörtlichkeit.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder dem Verursacher geben können werden gebeten sich mit der Innenstadtwache in Trier in Verbindung zu setzen.



