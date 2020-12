Archivierter Artikel vom 08.09.2020, 21:31 Uhr

Georg-Weierbach

Verkehrsunfallflucht mit nicht unerheblichem Schaden.

Am 08.09.2020 zwischen 17:30 Uhr und 18:00 Uhr wurde in der Straße „Am Südhang“ in Idar-Oberstein, Ortsteil Georg-Weierbach, ein ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug, grauer Mercedes-Benz, durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug, möglicherweise ein LKW, nicht unerheblich beschädigt.