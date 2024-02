Verkehrsunfallflucht mit Linienbus in Hermeskeil

Am Mittwoch, dem 07.02.2024 kam es gegen 12:45 Uhr in Hermeskeil in der Trierer Straße, Höhe Sparkasse zu einer Verkehrsunfallflucht mit einem Linienbus.

Der flüchtige Linienbus befuhr die Trierer Straße in Hermeskeil und bog anschließend in die Schulstraße. Hierbei kollidierte dieser mit einem PKW. Ermittlungen ergaben, dass der Linienbus Beschädigungen am hinteren Heck aufweisen muss.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Hermeskeil unter Telefonnummer: 06503/9151-0



Polizeidirektion Trier

PI Hermeskeil



Telefon: 06503/915110

pihermeskeil@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell