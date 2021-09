Trier

Verkehrsunfallflucht mit leichtverletzter Schülerin

Am heutigen Montag, 13. September 2021 gegen 07:35 Uhr kam es auf dem Parkplatz der Netto Filiale in der Hawstraße in Trier zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 15jährige Schülerin aus dem Kreis Trier-Saarburg leicht verletzt wurde.