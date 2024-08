Verkehrsunfallflucht in Wincheringen

Anzeige

Der bislang unbekannte Unfallverursacher beschädigte hierbei einen ordnungsgemäß geparkten weißen BMW beim Ein- oder Ausfahren in eine Parklücke. Am rechten Fahrzeugheck des weißen BMW entstand ein Sachschaden im unteren dreistelligen Bereich.



Zeugen, die Hinweise auf einen möglichen Unfallverursacher tätigen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Saarburg, Tel. 06581-91550, in Verbindung zu setzen.



