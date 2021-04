Waldrach

Verkehrsunfallflucht in Waldrach

In der Nacht von Dienstag, den 13.04.2021, auf Mittwoch, den 14.04.2021, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Trierer Straße in Waldrach, Höhe Ortsausgang in Fahrtrichtung Kasel.