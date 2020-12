Archivierter Artikel vom 13.10.2020, 22:10 Uhr

Idar-Oberstein

Verkehrsunfallflucht in Veitsrodt, Kleinwagen beschädigt

Am Freitag, den 09.10.2020, zwischen 21:00 Uhr und 22:30 Uhr, wurde in Hauptstraße in Veitsrodt ein Opel Adam beschädigt.