Verkehrsunfallflucht in Trier-Ehrang

Am Sonntag, den 17.03.2024, zwischen 15.00 Uhr und 18.00 Uhr kam es auf dem Parkplatz der Sparkasse Trier – Ehrang in der Kyllstraße 69 zu einer Verkehrsunfallflucht.

Hierbei beschädigter ein unbekannter Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Ein- oder Ausparken aus einer Parklücke einen im vorderen Bereich des Parkplatzes geparkten PKW der Marke Honda, Farbe Dunkelgrau.

An dem PKW, Honda entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der zuständigen Polizeiinspektion Schweich unter 06502 91570 in Verbindung zu setzen.



