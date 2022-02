Verkehrsunfallflucht in Trier-Ehrang

Im Zeitraum von Donnerstag, den 24.02.2022, 23:00 Uhr bis Freitag, den 25.02.2022, 14:00 Uhr kam es in der Straße „Auf der Bausch“ in Trier-Ehrang zu einer Verkehrsunfallflucht.

Das geschädigte Fahrzeug war am Straßenrand geparkt und wurde von einem bisher unbekannten Unfallverursacher nicht unerheblich beschädigt. Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06502-9157-10 mit der Polizeiinspektion Schweich in Verbindung zu setzen.



