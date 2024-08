Verkehrsunfallflucht in Tiefenstein.

Am Morgen vom Montag, 08. August 2024 kam es gegen 10:50 Uhr an der Kreuzung B422 – L175 in 55743 Idar-Oberstein (Ortsteil Tiefenstein) zu einem Verkehrsunfall.

Das geschädigte Fahrzeug ordnete sich im Bereich der Kreuzung auf der Linksabbiegespur in Fahrtrichtung Hettenrodt ein. Der unfallflüchtige, verursachende LKW-Fahrer touchierte das Fahrzeug beim rechtsseitigen Vorbeifahren. Anschließend verließ er den Unfallort, ohne sich bei der Geschädigten oder der Polizei zu melden.

Das Fahrzeug wurde am rechten Außenspiegel beschädigt, wodurch ein Schaden im mittleren, dreistelligen Bereich entstanden ist.

Potentielle Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein in Verbindung zu setzen.



Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell