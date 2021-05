Verkehrsunfallflucht in Tiefenstein

Ein bislang noch unbekannter Täter beschädigte mit seinem Fahrzeug am Sonntagabend, den 23. Mai, gegen 18:00 Uhr eine Grundstücksmauer in der Tiefensteiner Straße im Bereich der Einmündung der Straße „Wölfenbach“.

Es entstand nach dem derzeitigem Ermittlungsstand Sachschaden in Höhe eines dreistelligen Eurobetrages.



Sachdienliche Hinweise werden an die



Polizeiinspektion Idar-Oberstein



unter der Tel. 06781-561-0



erbeten.



Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell