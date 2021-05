Verkehrsunfallflucht in Saarburg – Zeugen gesucht

Im Zeitraum von Mittwoch, den 12.05.2021, 16:00 Uhr bis Sonntag, den 16.05.2021, 15:00 Uhr, ist es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Graf-Siegfried-Straße in Saarburg, in Höhe des Anwesens Nr. 89, gekommen. Hierbei ist ein unbekanntes Fahrzeug vermutlich mit der rechten Heckseite eines weißen Hyundai i20 kollidiert, welcher ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellt gewesen ist.

Saarburg (ots). Im Zeitraum von Mittwoch, den 12.05.2021, 16:00 Uhr bis Sonntag, den 16.05.2021, 15:00 Uhr, ist es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Graf-Siegfried-Straße in Saarburg, in Höhe des Anwesens Nr.89, gekommen.

Hierbei ist ein unbekanntes Fahrzeug vermutlich mit der rechten Heckseite eines weißen Hyundai i20 kollidiert, welcher ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellt gewesen ist.



Anschließend hat sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle entfernt, ohne sich zunächst um die Schadensregulierung zu kümmern.



Zeugen, die den Vorfall gesehen haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Saarburg unter der 06581 9155-0 zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Trier



Telefon: 0651-9779-0

www.polizei.rlp.de/pd.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell