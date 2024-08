Verkehrsunfallflucht in Saarburg

Am Donnerstag, den 08.08.2024 um ca. 11:40 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht vor der Filiale der „Deutschen Post“ in der Brückenstraße in Saarburg.

Ein heller Kleinwagen beschädigte beim Ausparken aus einer der direkt vor der Filiale gelegenen Parkflächen einen dunkelblauen PKW des Herstellers Mercedes im Bereich der linken Fahrzeugseite. Der Fahrzeugführer des hellen Kleinwagens flüchtete im Anschluss von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um die Schadensregulierung zu bemühen. An dem dunkelblauen PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.



Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarburg unter der 06581/9155-0 in Verbindung zu setzen.



