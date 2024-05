Saarburg

Verkehrsunfallflucht in Saarburg

Von Polizeidirektion Trier (ots)

Am 28.05.2024, von 17:40 – 17:43 Uhr, ist es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Straße „Im Hagen“ in Saarburg, vor der dortigen Justizvollzugsanstalt, gekommen.