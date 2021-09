Verkehrsunfallflucht in Saarburg

Trier (ots) Am Freitag, den 03.09.2021, ereignete sich zwischen 10:30 Uhr und 11:45 Uhr in der Brückenstraße in Saarburg, OT Beurig eine Verkehrsunfallflucht.





Das geschädigte Fahrzeug parkte gegenüber der dortigen Apotheke auf dem Parkstreifen, in Höhe des Zahnarztes.

Beim Ausparken stieß das davor abgestellte Fahrzeug mit dem geschädigten Fahrzeug zusammen.



Im Anschluss verließ das Unfallfahrzeug die Unfallstelle, ohne seine Beteiligung gegenüber dem Geschädigten anzuzeigen.



Bei dem flüchtigen Pkw soll es sich laut Zeugen um einen grauen, KleinPkw, in Größe eines VW Polo oder VW Golf handeln.

Bei dem Fahrzeugführer soll es sich um einen älteren Fahrzeugführer gehandelt haben.



Hinweise werden an die Polizeiinspektion Saarburg erbeten.



