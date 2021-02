Verkehrsunfallflucht in Saarburg

Im Zeitraum Montag, den 08.02.2021, gegen 18:00 Uhr und Dienstag, den 09.02.2021, 06:30 Uhr ereignete sich in der Greiffenclaustraße in Saarburg, OT Beurig eine Verkehrsunfallflucht.





Ein unbekannter Pkw- Führer streifte im Vorbeifahren den ordnungsgemäß vor seinem Anwesen abgestellten Pkw des Geschädigten, so dass der linke Außenspiegel aus der Halterung gerissen wurde.



Danach entfernte sich der Pkw- Führer ohne seine Beteiligung gegenüber dem Geschädigten anzuzeigen.



In diesem Zusammenhang bittet die Polizeiinspektion Saarburg um Zeugenhinweise.



